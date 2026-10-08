«Έχουμε ανάγκη χώρους συνάντησης για να δοκιμάσουμε κάτι καινούργιο και να ανταλλάξουμε απόψεις»

Πώς θα σας φαινόταν ένα απόγευμα χωρίς κινητά; Μερικές ώρες παρέα με ακουαρέλα και χαρτί; Μια φωτογραφική περιήγηση στην παλιά πόλη ενός παραμυθένιου νησιού; Μια Τετάρτη αφιερωμένη στον τρόπο που έχεις σχεδιάσει ή σκέφτεσαι να επανασχεδιάσεις τη ζωή σου, σύμφωνα με την άσκηση που δημιούργησαν στο Stanford Life Design Lab οι Bill Burnett και Dave Evans; Ένα μεσημέρι αφιερωμένο σε μαθήματα υφαντικής, δημιουργία Vision Board Workshop ή στην κατασκευή ενός φυλαχτού; Αυτά και πολλά περισσότερα περιμένουν τους ανήσυχους περιηγητές που θα βρεθούν στην Κέρκυρα και θα περάσουν το κατώφλι του Phren Corfu, στην πλακάδα του Αγίου Σπυρίδωνα, με θέα στο μεγάλο καντούνι της πόλης. Την ιδέα ενός curated art shop και χώρου τέχνης και συναντήσεων για δημιουργικά εργαστήρια και ανταλλαγή απόψεων για την τέχνη και τη ζωή είχε η Αμαλία Αγάθου, καλλιτέχνις και η ίδια, με δραστηριότητα σε διάφορα πεδία των media. Ενθουσιασμένες από ένα πέρασμά μας από το Phren, θελήσαμε να μάθουμε περισσότερα.