Ο Τσίπρας χαρακτήρισε την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ «τηλεπικοινωνιακό καλώδιο», δείτε βίντεο

📍Μια λανθασμένη αναφορά στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ έκανε ο Αλέξης Τσίπρας, κατά τη διάρκεια τοποθέτησής του όπου σχολίασε την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και τη στάση των ΗΠΑ απέναντι στις τουρκικές αντιδράσεις για το έργο. ▪️ Ο πρώην πρωθυπουργός προσπαθώντας να εξηγήσει τη διαφορά που υπάρχει με βάση το Διεθνές Δίκαιο ανάμεσα στην πόντιση ενός υποθαλάσσιου καλωδίου και ενός αγωγού, χαρακτήρισε το Great Sea Interconnector «καλώδιο τηλεπικοινωνίας». #protothema #news #tiktokgreece #greektiktok