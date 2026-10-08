Ο Τσίπρας χαρακτήρισε την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ «τηλεπικοινωνιακό καλώδιο», δείτε βίντεο
Ο Τσίπρας χαρακτήρισε την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ «τηλεπικοινωνιακό καλώδιο», δείτε βίντεο
Ο πρώην πρωθυπουργός προσπαθώντας να εξηγήσει τη διαφορά που υπάρχει με βάση το Διεθνές Δίκαιο ανάμεσα στην πόντιση ενός υποθαλάσσιου καλωδίου και ενός αγωγού, χαρακτήρισε το Great Sea Interconnector «καλώδιο τηλεπικοινωνίας»
Μια λανθασμένη αναφορά στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ έκανε ο Αλέξης Τσίπρας, κατά τη διάρκεια τοποθέτησής του όπου σχολίασε την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και τη στάση των ΗΠΑ απέναντι στις τουρκικές αντιδράσεις για το έργο.
Ο πρώην πρωθυπουργός, μιλώντας στο συνέδριο το οποίο διοργάνωσε η εφημερίδα «Το Βήμα», προσπαθώντας να εξηγήσει τη διαφορά που υπάρχει με βάση το Διεθνές Δίκαιο ανάμεσα στην πόντιση ενός υποθαλάσσιου καλωδίου και ενός αγωγού, χαρακτήρισε το Great Sea Interconnector «καλώδιο τηλεπικοινωνίας».
«Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας, σύμφωνα με τη Σύμβαση της Θάλασσας, το Διεθνές Δίκαιο δηλαδή, δεν υπάρχει καμία υποχρέωση μια χώρα να ζητάει την άδεια άλλης χώρας, ακόμα κι αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα της», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε βίντεο:
Ωστόσο, το έργο στο οποίο αναφερόταν ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι τηλεπικοινωνιακό. Πρόκειται για τον Great Sea Interconnector, το υποθαλάσσιο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου και σε επόμενη φάση Ισραήλ, με στόχο την αμφίδρομη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας. Το έργο προβλέπει μεταφορική ισχύ 1.000 MW, τάση 500 kV και συνολικό μήκος 1.208 χιλιομέτρων.
Η αποστροφή του Αλέξη Τσίπρα έγινε ενώ ασκούσε κριτική στον Μάρκο Ρούμπιο για τις δηλώσεις του σχετικά με το καλώδιο. Ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι θα ανέμενε από τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών πιο σαφή τοποθέτηση υπέρ του Διεθνούς Δικαίου και του δικαιώματος της Ελλάδας να προχωρήσει το έργο.
«Άκουσα από τον υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών να λέει ότι είναι ένα ζήτημα που δεν αφορά μονάχα την Ελλάδα, αφορά και άλλες χώρες, και θα τα συζητήσουμε κατ' ιδίαν. Περίπου μου φάνηκε σαν “λύστε το πρόβλημα, Πόντιος Πιλάτος, δεν παίρνω θέση”», ανέφερε. Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι θα περίμενε «μια ουσιαστική δήλωση στήριξης του Διεθνούς Δικαίου» και του δικαιώματος της χώρας να προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου.
Ο πρώην πρωθυπουργός, μιλώντας στο συνέδριο το οποίο διοργάνωσε η εφημερίδα «Το Βήμα», προσπαθώντας να εξηγήσει τη διαφορά που υπάρχει με βάση το Διεθνές Δίκαιο ανάμεσα στην πόντιση ενός υποθαλάσσιου καλωδίου και ενός αγωγού, χαρακτήρισε το Great Sea Interconnector «καλώδιο τηλεπικοινωνίας».
«Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας, σύμφωνα με τη Σύμβαση της Θάλασσας, το Διεθνές Δίκαιο δηλαδή, δεν υπάρχει καμία υποχρέωση μια χώρα να ζητάει την άδεια άλλης χώρας, ακόμα κι αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα της», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε βίντεο:
@protothema.gr
📍Μια λανθασμένη αναφορά στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ έκανε ο Αλέξης Τσίπρας, κατά τη διάρκεια τοποθέτησής του όπου σχολίασε την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και τη στάση των ΗΠΑ απέναντι στις τουρκικές αντιδράσεις για το έργο. ▪️ Ο πρώην πρωθυπουργός προσπαθώντας να εξηγήσει τη διαφορά που υπάρχει με βάση το Διεθνές Δίκαιο ανάμεσα στην πόντιση ενός υποθαλάσσιου καλωδίου και ενός αγωγού, χαρακτήρισε το Great Sea Interconnector «καλώδιο τηλεπικοινωνίας». #protothema #news #tiktokgreece #greektiktok♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Ωστόσο, το έργο στο οποίο αναφερόταν ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι τηλεπικοινωνιακό. Πρόκειται για τον Great Sea Interconnector, το υποθαλάσσιο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου και σε επόμενη φάση Ισραήλ, με στόχο την αμφίδρομη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας. Το έργο προβλέπει μεταφορική ισχύ 1.000 MW, τάση 500 kV και συνολικό μήκος 1.208 χιλιομέτρων.
Η αποστροφή του Αλέξη Τσίπρα έγινε ενώ ασκούσε κριτική στον Μάρκο Ρούμπιο για τις δηλώσεις του σχετικά με το καλώδιο. Ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι θα ανέμενε από τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών πιο σαφή τοποθέτηση υπέρ του Διεθνούς Δικαίου και του δικαιώματος της Ελλάδας να προχωρήσει το έργο.
«Άκουσα από τον υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών να λέει ότι είναι ένα ζήτημα που δεν αφορά μονάχα την Ελλάδα, αφορά και άλλες χώρες, και θα τα συζητήσουμε κατ' ιδίαν. Περίπου μου φάνηκε σαν “λύστε το πρόβλημα, Πόντιος Πιλάτος, δεν παίρνω θέση”», ανέφερε. Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι θα περίμενε «μια ουσιαστική δήλωση στήριξης του Διεθνούς Δικαίου» και του δικαιώματος της χώρας να προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου.
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