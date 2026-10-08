Γρηγόρης Αρναούτογλου: Δεν ξέρουν γιατί έχω βάλει τα κιλά, δεν θέλω να μιλήσω δημοσίως για το θέμα της υγείας μου

».

Όσο για το πώς διαχειρίζεται περιστατικά bullying, είπε: «Αν μου κάνουν bullying θα το πω. Το πρωί ένας κύριος μου είπε έξω από το ραδιόφωνο "πωπω πάχυνες, πώς έγινες έτσι Γρηγόρη;" και του λέω "καμία καλημέρα θα μας πεις; Τι είναι αυτά που λες; Ξέρεις για ποιον λόγο έχω παχύνει". Πλέον απαντάω. Εκείνη την ώρα πικραίνομαι, με πληγώνει λίγο, αλλά αυτοσαρκάζομαι με αυτό