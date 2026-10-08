Κατάρρευση πολυκατοικίας στην Κωνσταντινούπολη: Όροφοι χτίστηκαν αυθαίρετα, κρατούνται ο αρχιτέκτονας και ο επιτηρητής του έργου

Δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους και τρία εξακολουθούν να αναζητούνται - Είχαν παρατηρηθεί ρωγμές σε χώρους του ισογείου εδώ και μέρες - Κατεδαφίστηκε το μέρος του κτιρίου που είχε μείνει όρθιο





Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, κατέρρευσαν οι τρεις χαμηλότεροι όροφοι του κτιρίου, ενώ οι διασώστες εξακολουθούν να αναζητούν τρία άτομα στα συντρίμμια, ενώ πραγματοποιήθηκε ελεγχόμενη κατεδάφιση του κτιρίου που είχε απομείνει όρθιο, καθώς όπως επισήμανε ο επικεφαλής των ομάδων διάσωσης: «Αυτή η κατεδάφιση πρέπει να γίνει. Στόχος είναι να μειωθεί το βάρος του κτιρίου».







Ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης, Νταβούτ Γκιουλ, δήλωσε ότι οι τραυματίες δεν διατρέχουν κίνδυνο ζωής.



Τέσσερις όροφοι ήταν αυθαίρετοι Παράλληλα, η έρευνα των τουρκικών αρχών για τα αίτια της κατάρρευσης έχει ήδη αποκαλύψει σοβαρές παρατυπίες. Σύμφωνα με το Habertürk, διαπιστώθηκε ότι τέσσερις όροφοι του κτιρίου είχαν ανεγερθεί αυθαίρετα.



Η Εισαγγελία της Ανατολίας διέταξε την κράτηση του αρχιτέκτονα του κτιρίου και του εργοταξιάρχη που είχε την ευθύνη κατά την περίοδο της κατασκευής.



Για την υπόθεση συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων, στην οποία συμμετέχουν μεταξύ άλλων πολιτικός μηχανικός, ειδικός σε θέματα ασφάλειας εργασίας και εμπειρογνώμονας ελέγχου κατασκευών.



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«Δεν κόπηκε ποτέ κολόνα» Η Φατμά Καγιά, η οποία διατηρούσε κατάστημα υφασμάτων στο ισόγειο του κτιρίου, αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι κατά τη διάρκεια εργασιών στο κατάστημα είχε κοπεί κολόνα.



«Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να έχει κοπεί κολόνα εκεί. Δεν χρειάζομαι τόσο χώρο. Πουλάω μικρά κομμάτια πλεκτών και άλλα υφάσματα», δήλωσε.



Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, τρεις εξακολουθούν να αναζητούνται και δέκα ακόμη, ανάμεσά τους τρία παιδιά, ανασύρθηκαν τραυματισμένοι μετά την κατάρρευση τμήματος επταώροφου κτιρίου στη Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης.Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, κατέρρευσαν οι τρεις χαμηλότεροι όροφοι του κτιρίου, ενώ οι διασώστες εξακολουθούν να αναζητούν τρία άτομα στα συντρίμμια, ενώ πραγματοποιήθηκε ελεγχόμενη κατεδάφιση του κτιρίου που είχε απομείνει όρθιο, καθώς όπως επισήμανε ο επικεφαλής των ομάδων διάσωσης: «Αυτή η κατεδάφιση πρέπει να γίνει. Στόχος είναι να μειωθεί το βάρος του κτιρίου».Ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης,, δήλωσε ότι οι τραυματίες δεν διατρέχουν κίνδυνο ζωής.Παράλληλα, η έρευνα των τουρκικών αρχών για τα αίτια της κατάρρευσης έχει ήδη αποκαλύψει σοβαρές παρατυπίες. Σύμφωνα με το Habertürk, διαπιστώθηκε ότι τέσσερις όροφοι του κτιρίου είχαν ανεγερθεί αυθαίρετα.Η Εισαγγελία της Ανατολίας διέταξε την κράτηση τουτου κτιρίου και τουπου είχε την ευθύνη κατά την περίοδο της κατασκευής.Για την υπόθεση συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων, στην οποία συμμετέχουν μεταξύ άλλων πολιτικός μηχανικός, ειδικός σε θέματα ασφάλειας εργασίας και εμπειρογνώμονας ελέγχου κατασκευών.Οι αρχές έχουν ξεκαθαρίσει ότι θα εξεταστεί κάθε πιθανό σενάριο, μεταξύ αυτών και οι καταγγελίες ότι ενδέχεται να είχε κοπεί κολόνα του κτιρίου.η οποία διατηρούσε κατάστημα υφασμάτων στο ισόγειο του κτιρίου, αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι κατά τη διάρκεια εργασιών στο κατάστημα είχε κοπεί κολόνα.«Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να έχει κοπεί κολόνα εκεί. Δεν χρειάζομαι τόσο χώρο. Πουλάω μικρά κομμάτια πλεκτών και άλλα υφάσματα», δήλωσε.





Η ίδια ανέφερε ότι διαθέτει ακόμη και φωτογραφικό υλικό πριν και μετά την ανακαίνιση του καταστήματος, το οποίο, όπως υποστηρίζει, αποδεικνύει ότι δεν πραγματοποιήθηκε τέτοια επέμβαση.



Παράλληλα, όμως, αποκάλυψε ότι είχε παρατηρήσει σοβαρές ρωγμές στους τοίχους αρκετούς μήνες πριν από την κατάρρευση. «Μετά τον Απρίλιο οι ρωγμές άρχισαν να μεγαλώνουν πάρα πολύ», είπε.







Βίντεο με τις ρωγμές πριν από την κατάρρευση Στη δημοσιότητα ήρθαν μάλιστα βίντεο που είχε καταγράψει με το κινητό της τηλέφωνο η Φατμά Καγιά μέσα στο κατάστημα.









Στα πλάνα φαίνονται ρωγμές στους τοίχους, τις οποίες η ίδια είχε καταγράψει πριν από την κατάρρευση του κτιρίου.



Σε ένα από τα βίντεο ακούγεται να απευθύνεται σε γυναίκα με το όνομα Ελίφ και να λέει: «Ελίφ, δεν θέλω να σε τρομάξω, αλλά έχουν αρχίσει να εμφανίζονται τέτοιες ρωγμές εδώ. Και όσο περνούν οι μέρες, μεγαλώνουν».



Οι εικόνες αυτές αναμένεται να εξεταστούν από τους εμπειρογνώμονες στο πλαίσιο της έρευνας για να διαπιστωθεί αν υπήρχαν προειδοποιητικά σημάδια στατικότητας πριν από την κατάρρευση.







Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται με στόχο τον εντοπισμό των τριών ανθρώπων που εξακολουθούν να αγνοούνται.







Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί νεκρά δύο άτομα, ενώ δέκα άνθρωποι διασώθηκαν τραυματισμένοι, ανάμεσά τους τρία παιδιά.



Οι αρχές εξετάζουν πλέον όχι μόνο τις συνθήκες υπό τις οποίες υποχώρησαν οι τρεις χαμηλότεροι όροφοι, αλλά και το συνολικό ιστορικό του κτιρίου, τις οικοδομικές άδειες, τις μεταγενέστερες παρεμβάσεις και τις καταγγελίες για ενδεχόμενες επεμβάσεις στον φέροντα οργανισμό.