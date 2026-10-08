Κατάρρευση πολυκατοικίας στην Κωνσταντινούπολη: Όροφοι χτίστηκαν αυθαίρετα, κρατούνται ο αρχιτέκτονας και ο επιτηρητής του έργου
Δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους και τρία εξακολουθούν να αναζητούνται - Είχαν παρατηρηθεί ρωγμές σε χώρους του ισογείου εδώ και μέρες - Κατεδαφίστηκε το μέρος του κτιρίου που είχε μείνει όρθιο
Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, κατέρρευσαν οι τρεις χαμηλότεροι όροφοι του κτιρίου, ενώ οι διασώστες εξακολουθούν να αναζητούν τρία άτομα στα συντρίμμια, ενώ πραγματοποιήθηκε ελεγχόμενη κατεδάφιση του κτιρίου που είχε απομείνει όρθιο, καθώς όπως επισήμανε ο επικεφαλής των ομάδων διάσωσης: «Αυτή η κατεδάφιση πρέπει να γίνει. Στόχος είναι να μειωθεί το βάρος του κτιρίου».
#SONDAKİKA | MALTEPE’DE ZEMİNİ ÇÖKTÜKTEN SONRA YAN YATAN BİNADA KONTROLLÜ YIKIM BAŞLADI!..— Hanifi Bayar (@hanifi_bayar) October 8, 2026
Saat: 15.15
📍#Maltepe
Enkazda olduğu değerlendirilen 3 kişiye ulaşmak için ekipler çok çaba sarfetti ama olmadı. Yan yatan binadaki hareketlilik devam edince binanın yükünün… pic.twitter.com/IuxZJ8whKG
Ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης, Νταβούτ Γκιουλ, δήλωσε ότι οι τραυματίες δεν διατρέχουν κίνδυνο ζωής.
Τέσσερις όροφοι ήταν αυθαίρετοιΠαράλληλα, η έρευνα των τουρκικών αρχών για τα αίτια της κατάρρευσης έχει ήδη αποκαλύψει σοβαρές παρατυπίες. Σύμφωνα με το Habertürk, διαπιστώθηκε ότι τέσσερις όροφοι του κτιρίου είχαν ανεγερθεί αυθαίρετα.
Η Εισαγγελία της Ανατολίας διέταξε την κράτηση του αρχιτέκτονα του κτιρίου και του εργοταξιάρχη που είχε την ευθύνη κατά την περίοδο της κατασκευής.
Για την υπόθεση συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων, στην οποία συμμετέχουν μεταξύ άλλων πολιτικός μηχανικός, ειδικός σε θέματα ασφάλειας εργασίας και εμπειρογνώμονας ελέγχου κατασκευών.
Οι αρχές έχουν ξεκαθαρίσει ότι θα εξεταστεί κάθε πιθανό σενάριο, μεταξύ αυτών και οι καταγγελίες ότι ενδέχεται να είχε κοπεί κολόνα του κτιρίου.
Maltepe'deki enkazda arama kurtarma çalışması, binanın çökme riski nedeniyle durdu. pic.twitter.com/CWo8uQYg89— Umut Taştan (@umuttastangzt) October 8, 2026
«Δεν κόπηκε ποτέ κολόνα»Η Φατμά Καγιά, η οποία διατηρούσε κατάστημα υφασμάτων στο ισόγειο του κτιρίου, αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι κατά τη διάρκεια εργασιών στο κατάστημα είχε κοπεί κολόνα.
«Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να έχει κοπεί κολόνα εκεί. Δεν χρειάζομαι τόσο χώρο. Πουλάω μικρά κομμάτια πλεκτών και άλλα υφάσματα», δήλωσε.
Maltepe'de çöken bina:— Malik Ejder (@malikejder) October 8, 2026
1987 yılında yapılmış zemin artı 6 katlı bina.
— Toplamda 12 daire var.
— Enkazda kalan 2 kişiyi arama kurtarma çalışması sürüyor. 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. pic.twitter.com/FXhLxtK3jL
Η ίδια ανέφερε ότι διαθέτει ακόμη και φωτογραφικό υλικό πριν και μετά την ανακαίνιση του καταστήματος, το οποίο, όπως υποστηρίζει, αποδεικνύει ότι δεν πραγματοποιήθηκε τέτοια επέμβαση.
Παράλληλα, όμως, αποκάλυψε ότι είχε παρατηρήσει σοβαρές ρωγμές στους τοίχους αρκετούς μήνες πριν από την κατάρρευση. «Μετά τον Απρίλιο οι ρωγμές άρχισαν να μεγαλώνουν πάρα πολύ», είπε.
#SONDURUM | İTFAİYE BİR KEZ DAHA YAN YATMIŞ BİNANIN KATLARINA SESLENİYOR: SESİMİ DUYAN VAR MI?— Hanifi Bayar (@hanifi_bayar) October 8, 2026
📍Maltepe
Çok acı bir tablo. En kıymetlisini, her şeyini bir depremde kaybeden benim için o kadar zor bir haberdeyim ki tarifi yok. Enkazdan şu ana kadar 2 kişinin cansız bedeni… https://t.co/rNuYTMjDaU pic.twitter.com/YP909IvwoC
Βίντεο με τις ρωγμές πριν από την κατάρρευσηΣτη δημοσιότητα ήρθαν μάλιστα βίντεο που είχε καταγράψει με το κινητό της τηλέφωνο η Φατμά Καγιά μέσα στο κατάστημα.
Maltepe'de çöken binanın alt katında daha önce çekilmiş videoda duvarlardaki çatlaklar net görülüyor. Keşke bunlar yetkililere bildirilseydi belki bu facia can kaybı olmadan atlatılırdı. #Maltepe #Deprem pic.twitter.com/ZRlxTfeJJ5— Afşin Hann (@sucveceza76) October 8, 2026
Στα πλάνα φαίνονται ρωγμές στους τοίχους, τις οποίες η ίδια είχε καταγράψει πριν από την κατάρρευση του κτιρίου.
Σε ένα από τα βίντεο ακούγεται να απευθύνεται σε γυναίκα με το όνομα Ελίφ και να λέει: «Ελίφ, δεν θέλω να σε τρομάξω, αλλά έχουν αρχίσει να εμφανίζονται τέτοιες ρωγμές εδώ. Και όσο περνούν οι μέρες, μεγαλώνουν».
Οι εικόνες αυτές αναμένεται να εξεταστούν από τους εμπειρογνώμονες στο πλαίσιο της έρευνας για να διαπιστωθεί αν υπήρχαν προειδοποιητικά σημάδια στατικότητας πριν από την κατάρρευση.
🔴 ENKAZ ALTINDAN 5 KİŞİ KURTARILDI, EKİPLER SEFERBER OLDU!— Emrullah Erdinc (@emrullaherdinc) October 8, 2026
Maltepe’de 1987 yılında yapılan 7 katlı binanın alt 3 katının çökmesinin ardından, AFAD koordinasyonunda sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun bir arama kurtarma çalışması yürütülüyor.
İstanbul Büyükşehir… pic.twitter.com/8KLurzWZsI
Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμιαΟι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται με στόχο τον εντοπισμό των τριών ανθρώπων που εξακολουθούν να αγνοούνται.
Maltepe’de 7 katlı binada meydana gelen kısmi çökmede, 2’si çocuk 5 kişi enkazdan sağ çıkarıldı.— Wire (@wire_tr) October 8, 2026
▪️Yaralılar hastanelere sevk edilirken, AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları sürüyor. pic.twitter.com/PPiqaCAJTp
Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί νεκρά δύο άτομα, ενώ δέκα άνθρωποι διασώθηκαν τραυματισμένοι, ανάμεσά τους τρία παιδιά.
Οι αρχές εξετάζουν πλέον όχι μόνο τις συνθήκες υπό τις οποίες υποχώρησαν οι τρεις χαμηλότεροι όροφοι, αλλά και το συνολικό ιστορικό του κτιρίου, τις οικοδομικές άδειες, τις μεταγενέστερες παρεμβάσεις και τις καταγγελίες για ενδεχόμενες επεμβάσεις στον φέροντα οργανισμό.
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