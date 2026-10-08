Κρίστα Πάικ: Οι πρώτες λέξεις που φέρεται να είπε μόλις ανέκτησε τις αισθήσεις της
Κρίστα Πάικ: Οι πρώτες λέξεις που φέρεται να είπε μόλις ανέκτησε τις αισθήσεις της
Μετά την αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσης της θανατοποινίτισσας
Η Christa Pike αντιμετωπίζει «έντονη σύγχυση και γνωστικές διαταραχές», αφότου ανέκτησε τις αισθήσεις της μετά την αποτυχημένη εκτέλεσή της, όπως δήλωσε ο δικηγόρος της, Randy Spivey, στις 7 Οκτωβρίου. Ο Spivey ανέφερε, σύμφωνα με πληροφορίες που παραθέτει το USA Today, ότι τη Δευτέρα η Pike θεωρούνταν «εγκεφαλικά νεκρή» και η ιατρική ομάδα σχεδίαζε να διακόψει τη μηχανική υποστήριξη της ζωής της την επόμενη ημέρα. Ωστόσο, την Τρίτη ξύπνησε και άρχισε να μιλά.
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