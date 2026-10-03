Σοκαριστική μαρτυρία απόφοιτης Cornell: «Τότε έμαθα ότι σε εκείνη την αίθουσα βιάζουν ομαδικά φοιτήτριες»

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της καταγγελίας για τον ομαδικό βιασμό μιας πρώην φοιτήτριας του Πανεπιστημίου Cornell, καθώς οι εισαγγελικές αρχές της κομητείας Tompkins στη Νέα Υόρκη ανακοίνωσαν ότι θα την επανεξετάσουν. Την ίδια στιγμή, χιλιάδες κόσμου, ανάμεσά τους και η ηθοποιός Mariska Hargitay, που είναι θύμα βιασμού, τάσσεται δημόσια στο πλευρό της καταγγέλλουσας και ζητά λογοδοσία.