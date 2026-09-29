Πρωτοφανής εκτέλεση γυναίκας στο Τενεσί - Καταδικάστηκε για δολοφονία στα 18 της, σήμερα είναι 50

Η Christa Pike πιθανότατα θα γίνει η πρώτη γυναίκα που θα εκτελεστεί στο Τενεσί εδώ και περισσότερα από 200 χρόνια. 50 ετών σήμερα, καταδικάστηκε σε θάνατο επειδή, στα 18 της, με τον τότε σύντροφό της είχαν ξυλοκοπήσει, βασανίσει και δολοφονήσει την Colleen Slemmer, μια 19χρονη την οποία είχαν γνωρίσει σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης για εφήβους με προβλήματα συμπεριφοράς.