Άννα Βίσση: Η εντυπωσιακή έναρξη και οι στιγμές που συγκίνησαν στη μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ
Άννα Βίσση: Η εντυπωσιακή έναρξη και οι στιγμές που συγκίνησαν στη μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ
Η συναυλία του Σαββάτου συνδύασε τις επιτυχίες της Άννας Βίσση με μια σκηνική παραγωγή γεμάτη εικόνες και προσωπικές στιγμές.
Η συναυλία του Σαββάτου συνδύασε τις επιτυχίες της Άννας Βίσση με μια σκηνική παραγωγή γεμάτη εικόνες και προσωπικές στιγμές.
Ησυναυλία της Άννας Βίσση το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ είχε την ενέργεια μιας μεγάλης γιορτής, αλλά και στιγμές με έντονο προσωπικό χαρακτήρα. Μετά το pre-show, η τραγουδίστρια έκανε την εμφάνισή της λίγο μετά τις 21:00, ψηλά πάνω από το στάδιο. Κατέβηκε προς τη σκηνή μέσα σε μια κυκλική κατασκευή, δίνοντας από την πρώτη στιγμή τον τόνο σε μια εντυπωσιακή βραδιά.
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