Φεστιβάλ Βενετίας: Η Μάγκι Τζίλενχαλ δοκίμασε την τάση των Jazz shoes

Όλα δείχνουν ότι μέχρι τον Οκτώβριο θα έχουν κερδίσει ακόμη περισσότερες διάσημες υποστηρίκτριες και μια σταθερή θέση στη φθινοπωρινή γκαρνταρόμπα.