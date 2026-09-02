Φεστιβάλ Βενετίας: Η Μάγκι Τζίλενχαλ δοκίμασε την τάση των Jazz shoes
Φεστιβάλ Βενετίας: Η Μάγκι Τζίλενχαλ δοκίμασε την τάση των Jazz shoes
Όλα δείχνουν ότι μέχρι τον Οκτώβριο θα έχουν κερδίσει ακόμη περισσότερες διάσημες υποστηρίκτριες και μια σταθερή θέση στη φθινοπωρινή γκαρνταρόμπα.
Όλα δείχνουν ότι μέχρι τον Οκτώβριο θα έχουν κερδίσει ακόμη περισσότερες διάσημες υποστηρίκτριες και μια σταθερή θέση στη φθινοπωρινή γκαρνταρόμπα.
Τα jazz shoes περνούν από τις πασαρέλες στις γκαρνταρόμπες των πιο καλοντυμένων celebrities και διεκδικούν τον τίτλο του νέου It shoe. Η Maggie Gyllenhaal ήταν η τελευταία που υιοθέτησε την τάση, επιλέγοντάς τα για την άφιξή της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, την 1η Σεπτεμβρίου.
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