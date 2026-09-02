Φεστιβάλ Βενετίας: Η Μάγκι Τζίλενχαλ δοκίμασε την τάση των Jazz shoes
MARIE CLAIRE

Φεστιβάλ Βενετίας: Η Μάγκι Τζίλενχαλ δοκίμασε την τάση των Jazz shoes

Όλα δείχνουν ότι μέχρι τον Οκτώβριο θα έχουν κερδίσει ακόμη περισσότερες διάσημες υποστηρίκτριες  και μια σταθερή θέση στη φθινοπωρινή γκαρνταρόμπα.

Φεστιβάλ Βενετίας: Η Μάγκι Τζίλενχαλ δοκίμασε την τάση των Jazz shoes
Τα jazz shoes περνούν από τις πασαρέλες στις γκαρνταρόμπες των πιο καλοντυμένων celebrities και διεκδικούν τον τίτλο του νέου It shoe. Η Maggie Gyllenhaal ήταν η τελευταία που υιοθέτησε την τάση, επιλέγοντάς τα για την άφιξή της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, την 1η Σεπτεμβρίου.

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