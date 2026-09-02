Αρχίζει το Φεστιβάλ Βενετίας 2026: Ταινίες, πρωταγωνιστές, αντιδράσεις, διαμάχες
Αρχίζει το Φεστιβάλ Βενετίας 2026: Ταινίες, πρωταγωνιστές, αντιδράσεις, διαμάχες
Ένα από τα σημαντικότερα κινηματογραφικά φεστιβάλ στον κόσμο και το παλαιότερο διεθνές κινηματογραφικό φεστιβάλ, ξεκινά σε λίγες ώρες
Η Βενετία θα υποδεχτεί για ακόμη μία χρονιά μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του διεθνούς κινηματογράφου. Το 83ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας ξεκινά την Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, όταν και θα ανακοινωθούν οι νικητές.
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