Αρχίζει το Φεστιβάλ Βενετίας 2026: Ταινίες, πρωταγωνιστές, αντιδράσεις, διαμάχες
MARIE CLAIRE

Αρχίζει το Φεστιβάλ Βενετίας 2026: Ταινίες, πρωταγωνιστές, αντιδράσεις, διαμάχες

Ένα από τα σημαντικότερα κινηματογραφικά φεστιβάλ στον κόσμο και το παλαιότερο διεθνές κινηματογραφικό φεστιβάλ, ξεκινά σε λίγες ώρες

Αρχίζει το Φεστιβάλ Βενετίας 2026: Ταινίες, πρωταγωνιστές, αντιδράσεις, διαμάχες
Η Βενετία θα υποδεχτεί για ακόμη μία χρονιά μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του διεθνούς κινηματογράφου. Το 83ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας ξεκινά την Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, όταν και θα ανακοινωθούν οι νικητές.

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