Τα αγαπημένα μας «καλοκαιρινά» έργα τέχνης
MARIE CLAIRE

Τα αγαπημένα μας «καλοκαιρινά» έργα τέχνης

Κοιτάζοντάς τα μεταφερόμαστε στο θέρος, ό,τι εποχή κι αν είναι.

Τα αγαπημένα μας «καλοκαιρινά» έργα τέχνης
Η κάθε εποχή έχει την ομορφιά της, ωστόσο το καλοκαίρι ίσως είναι αυτό που έχει αποθεωθεί περισσότερο από τις άλλες. Οι λόγοι είναι προφανείς: συνδυάζεται με την ηρεμία, την ανεμελιά, τους χαλαρούς ρυθμούς και την αποσύνδεση από την έντονη ρουτίνα. Ο καιρός μας ευνοεί, η θάλασσα γίνεται ο καθημερινός μας τόπος και η φύση έχει ανθίσει για τα καλά.

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