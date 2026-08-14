Τα αγαπημένα μας «καλοκαιρινά» έργα τέχνης
Τα αγαπημένα μας «καλοκαιρινά» έργα τέχνης
Κοιτάζοντάς τα μεταφερόμαστε στο θέρος, ό,τι εποχή κι αν είναι.
Η κάθε εποχή έχει την ομορφιά της, ωστόσο το καλοκαίρι ίσως είναι αυτό που έχει αποθεωθεί περισσότερο από τις άλλες. Οι λόγοι είναι προφανείς: συνδυάζεται με την ηρεμία, την ανεμελιά, τους χαλαρούς ρυθμούς και την αποσύνδεση από την έντονη ρουτίνα. Ο καιρός μας ευνοεί, η θάλασσα γίνεται ο καθημερινός μας τόπος και η φύση έχει ανθίσει για τα καλά.
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