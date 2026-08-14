Soft productivity: Η νέα φιλοσοφία που μας βοηθά να πετυχαίνουμε περισσότερα χωρίς να εξαντληθούμε

Για χρόνια, η επιτυχία έμοιαζε να έχει έναν και μοναδικό κανόνα: περισσότερη δουλειά, περισσότερες ώρες, περισσότερη προσπάθεια. Η κουλτούρα του hustle μάς έπεισε ότι η εξάντληση είναι ένδειξη φιλοδοξίας, ότι το ξυπνητήρι στις 5 το πρωί είναι απαραίτητο και ότι κάθε λεπτό της ημέρας πρέπει να αξιοποιείται παραγωγικά.Για πολλές γυναίκες, αυτή η πίεση δεν περιορίστηκε ποτέ μόνο στο γραφείο. Επεκτάθηκε στην άσκηση, στην προσωπική ζωή, ακόμη και στις ώρες που υποτίθεται πως προορίζονταν για ξεκούραση.Σήμερα, όμως, κάτι αλλάζει. Όλο και περισσότερες γυναίκες εγκαταλείπουν τη λογική της αδιάκοπης παραγωγικότητας και υιοθετούν μια πιο ήπια προσέγγιση, γνωστή ως soft productivity. Πρόκειται για μια φιλοσοφία που δεν σας καλεί να κάνετε λιγότερα επειδή παραιτείστε από τους στόχους σας, αλλά να εργάζεστε πιο συνειδητά, προστατεύοντας παράλληλα την ψυχική και σωματική σας ευεξία.