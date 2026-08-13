Δεν θα πιστεύετε ποια ηθοποιό θαύμαζε η Τζένα Ορτέγκα ως παιδί - Είναι και εκείνη πολύ νέα (βίντεο)

ΗJenna Ortega μίλησε για τις υπερβολές στις οποίες έφτανε όταν ήταν παιδί, προκειμένου να μην ενοχλεί κανέναν στα γυρίσματα και να αποδεικνύει ότι ήταν επαγγελματίας.Σε νέα συνέντευξή της στο Esquire, η πρωταγωνίστρια του Wednesday ρωτήθηκε ποιο ήταν το μεγαλύτερο λάθος που έκανε στα πρώτα της γυρίσματα ως παιδί ηθοποιός.«Νομίζω ότι τα είχα πάει πολύ καλά ως παιδί, γιατί δεν μπορώ να σκεφτώ ούτε ένα λάθος που έκανα», απάντησε. «Είναι τρομερό να το λέω αυτό; Νιώθω ότι τώρα κάνω συνέχεια λάθη, αλλά τότε ήμουν τόσο ευγνώμων και ενθουσιασμένη που βρισκόμουν εκεί, ώστε ήμουν απόλυτα συγκεντρωμένη».Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι έφτανε στο σημείο να παραμελεί ακόμη και τις βασικές ανάγκες της.«Δεν ζητούσα ούτε μια γουλιά νερό. Μπορούσα να περάσω όλη τη μέρα χωρίς να φάω, χωρίς να πιω, οτιδήποτε, γιατί ήθελα τόσο πολύ να μην είμαι εμπόδιο για κανέναν», είπε.«Ίσως αυτό να ήταν τελικά το λάθος μου: ότι δεν φρόντιζα πραγματικά τον εαυτό μου», παραδέχτηκε.