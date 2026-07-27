Foundation: Οι εύκολοι τρόποι που θα μας βοηθήσουν να προσαρμόσουμε τις αποχρώσεις καθώς αλλάζουν οι εποχές

Αν έχετε βρει το foundation που απλώνεται τέλεια, έχει την κάλυψη που θέλετε και «γράφει» όμορφα στην επιδερμίδα σας, το τελευταίο που θέλετε είναι να το αντικαταστήσετε μόλις αλλάξει η εποχή. Ωστόσο, είναι φυσιολογικό η απόχρωση της επιδερμίδας να μην παραμένει ίδια όλο τον χρόνο. Το καλοκαίρι το δέρμα συνήθως σκουραίνει λίγο περισσότερο, ενώ τον χειμώνα επανέρχεται στον φυσικό του τόνο. Ευτυχώς, υπάρχουν εύκολοι τρόποι να προσαρμόσετε το foundation σας χωρίς να χρειάζεται να αγοράζετε συνεχώς νέες αποχρώσεις: