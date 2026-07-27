A.I. γιατροί πουλούν επικίνδυνα συμπληρώματα διατροφής στο διαδίκτυο: Πώς θα προστατευτούμε;
MARIE CLAIRE

A.I. γιατροί πουλούν επικίνδυνα συμπληρώματα διατροφής στο διαδίκτυο: Πώς θα προστατευτούμε;

Μια ολόκληρη βιομηχανία χτίζεται πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη και λειτουργεί πάνω σε υπερβολικά χαλαρούς κανόνες

A.I. γιατροί πουλούν επικίνδυνα συμπληρώματα διατροφής στο διαδίκτυο: Πώς θα προστατευτούμε;
Εκατοντάδες θεραπευτές, influencers ευεξίας και γιατροί εξυμνούν τα οφέλη συγκεκριμένων συμπληρωμάτων διατροφής στην υγεία μας. Το πρόβλημα είναι, σύμφωνα με τους New York Times, ότι δεν υπάρχουν πραγματικά: είναι προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης, σε διαφημίσεις που υπόσχονται ιατρικά θαύματα τα οποία στην καλύτερη περίπτωση θα μας κάνουν φτωχότερους πουλώντας μας ψεύτικες ελπίδες– στη χειρότερη, θα επιβαρύνουν την υγεία μας.

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