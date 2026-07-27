A.I. γιατροί πουλούν επικίνδυνα συμπληρώματα διατροφής στο διαδίκτυο: Πώς θα προστατευτούμε;
A.I. γιατροί πουλούν επικίνδυνα συμπληρώματα διατροφής στο διαδίκτυο: Πώς θα προστατευτούμε;
Μια ολόκληρη βιομηχανία χτίζεται πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη και λειτουργεί πάνω σε υπερβολικά χαλαρούς κανόνες
Εκατοντάδες θεραπευτές, influencers ευεξίας και γιατροί εξυμνούν τα οφέλη συγκεκριμένων συμπληρωμάτων διατροφής στην υγεία μας. Το πρόβλημα είναι, σύμφωνα με τους New York Times, ότι δεν υπάρχουν πραγματικά: είναι προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης, σε διαφημίσεις που υπόσχονται ιατρικά θαύματα τα οποία στην καλύτερη περίπτωση θα μας κάνουν φτωχότερους πουλώντας μας ψεύτικες ελπίδες– στη χειρότερη, θα επιβαρύνουν την υγεία μας.
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