Η φωτογραφία ενός ζευγαριού που έγινε σύμβολο των καταστροφικών πυρκαγιών στη Γαλλία
Η φωτογραφία ενός ζευγαριού που έγινε σύμβολο των καταστροφικών πυρκαγιών στη Γαλλία
Η ιστορία πίσω από το viral στιγμιότυπο και οι σκέψεις για την πραγματικότητα που ζούμε.
Την ώρα που οι καταστροφικές πυρκαγιές καίνε τη νοτιοδυτική Γαλλία μια φωτογραφία που τραβήχτηκε κοντά στην κοινότητα Λακανό, που βρίσκεται περίπου 60χλμ. μακριά από το Μπορντό, έγινε μέσα σε λίγες ώρες viral σε ολόκληρο τον κόσμο.
Ο φωτογράφος της, Maximilien Lamy, μίλησε στο Le Nouvel Obs για την ιστορία πίσω από το στιγμιότυπο που θεωρείται εμβληματικό.β «Δεν πρόκειται για μια “σωστή” εικόνα, αλλά απλώς για μια εικόνα», είχε πει ο Jean-Luc Godard. Με αυτή τη φράση αναφέρει ο φωτογράφος, ξεκαθαρίζοντας πως δεν επιθυμεί η φωτογραφία του να χρησιμοποιηθεί για πολιτικές σκοπιμότητες.
Το στιγμιότυπο τραβήχτηκε στις 24 Ιουλίου, στην παραλία Μουτσίκ, δίπλα στη λίμνη του Λακανό. Παρότι ο φωτογράφος εργάζεται στο Agence France-Presse (AFP) ως επιμελητής φωτογραφιών και όχι ως φωτορεπόρτερ, εκείνη τη στιγμή απαθανάτισε με το κινητό του μια εικόνα που έμελλε να κάνει τον γύρο του κόσμου. Η φωτογραφία διανεμήθηκε από το AFP και αναδημοσιεύτηκε από κορυφαία διεθνή μέσα, όπως οι New York Times και η Wall Street Journal.
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Ο φωτογράφος της, Maximilien Lamy, μίλησε στο Le Nouvel Obs για την ιστορία πίσω από το στιγμιότυπο που θεωρείται εμβληματικό.β «Δεν πρόκειται για μια “σωστή” εικόνα, αλλά απλώς για μια εικόνα», είχε πει ο Jean-Luc Godard. Με αυτή τη φράση αναφέρει ο φωτογράφος, ξεκαθαρίζοντας πως δεν επιθυμεί η φωτογραφία του να χρησιμοποιηθεί για πολιτικές σκοπιμότητες.
Το στιγμιότυπο τραβήχτηκε στις 24 Ιουλίου, στην παραλία Μουτσίκ, δίπλα στη λίμνη του Λακανό. Παρότι ο φωτογράφος εργάζεται στο Agence France-Presse (AFP) ως επιμελητής φωτογραφιών και όχι ως φωτορεπόρτερ, εκείνη τη στιγμή απαθανάτισε με το κινητό του μια εικόνα που έμελλε να κάνει τον γύρο του κόσμου. Η φωτογραφία διανεμήθηκε από το AFP και αναδημοσιεύτηκε από κορυφαία διεθνή μέσα, όπως οι New York Times και η Wall Street Journal.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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