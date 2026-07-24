«Σωθήκαμε κατά τύχη, 180 μέτρα μακριά από τη θάλασσα»: Οι μαρτυρίες των επιζώντων στο Μάτι συγκλονίζουν
MARIE CLAIRE

«Σωθήκαμε κατά τύχη, 180 μέτρα μακριά από τη θάλασσα»: Οι μαρτυρίες των επιζώντων στο Μάτι συγκλονίζουν

8 χρόνια μετά τη φονική πυρκαγιά

«Σωθήκαμε κατά τύχη, 180 μέτρα μακριά από τη θάλασσα»: Οι μαρτυρίες των επιζώντων στο Μάτι συγκλονίζουν
Οκτώ χρόνια μετά τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, οι μαρτυρίες των επιζώντων και των συγγενών των θυμάτων εξακολουθούν να αποτυπώνουν όσα συνέβησαν το απόγευμα της 23ης Ιουλίου 2018. Άνθρωποι που βρέθηκαν εγκλωβισμένοι στους δρόμους, στη θάλασσα ή αναζητούσαν τους δικούς τους περιγράφουν λεπτό προς λεπτό τις στιγμές που έζησαν, αλλά και την απουσία έγκαιρης προειδοποίησης και οργανωμένης βοήθειας.

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