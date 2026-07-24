Μήπως αντί για burnout υποφέρουμε από rustout; Ο αργός θάνατος κάθε κινήτρου για δουλειά
Μήπως αντί για burnout υποφέρουμε από rustout; Ο αργός θάνατος κάθε κινήτρου για δουλειά
Είναι η κούραση μετά από μια γεμάτη χρονιά ή κάτι πιο βαθύ, που δεν θεραπεύεται με μερικές ημέρες διακοπών;
Ακόμα και αν περνάμε δύσκολα, ειδικά όσοι στο τέλος Ιουλίου συνεχίζουμε να δουλεύουμε με αμείωτους ρυθμούς, τουλάχιστον υπάρχει πλέον ένας όρος για να περιγράψει (σχεδόν) κάθε κατάσταση που αντιμετωπίζουμε. Για παράδειγμα, μετά το γνωστό σε όλους burnout, ελληνιστί σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης, έκανε την εμφάνισή του το ξαδερφάκι του, rustout, το οποίο μάλιστα ενδεχομένως να είναι πιο κοινό.
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