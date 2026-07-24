Το beauty hack της Hailey Bieber για πιο φωτεινή περιοχή κάτω από τα μάτια
Το beauty hack της Hailey Bieber για πιο φωτεινή περιοχή κάτω από τα μάτια
Το μυστικό δεν κρύβεται στην ποσότητα του concealer, αλλά στο σημείο που εφαρμόζεται.
Αν υπάρχει ένα beauty tip που ξέρουμε ότι θα κάνει αμέσως τον γύρο του TikTok, αυτό είναι σίγουρα ένα νέο μυστικό της Hailey Bieber. Από τα glazed donut nails μέχρι τις viral τάσεις στο μακιγιάζ, κάθε της εμφάνιση γίνεται έμπνευση. Αυτή τη φορά, όμως, την προσοχή μας κέρδισε ο τρόπος με τον οποίο πετυχαίνει πιο φωτεινή και ξεκούραστη περιοχή κάτω από τα μάτια.
Το μυστικό της δεν βρίσκεται σε ένα νέο προϊόν, αλλά στον τρόπο που χρησιμοποιεί το concealer. Αντί να αρκείται σε μία μόνο φόρμουλα, επιλέγει δύο διαφορετικές αποχρώσεις για ένα αποτέλεσμα που δείχνει φυσικό και καθόλου βαρύ.
Πριν ξεκινήσει το μακιγιάζ, προετοιμάζει σωστά την επιδερμίδα της με τα αγαπημένα της προϊόντα περιποίησης. Έτσι, η βάση γίνεται πιο ενυδατωμένη και το concealer απλώνεται πιο εύκολα χωρίς να δείχνει ξηρό ή να συσσωρεύεται στις λεπτές γραμμές.
Το μυστικό της δεν βρίσκεται σε ένα νέο προϊόν, αλλά στον τρόπο που χρησιμοποιεί το concealer. Αντί να αρκείται σε μία μόνο φόρμουλα, επιλέγει δύο διαφορετικές αποχρώσεις για ένα αποτέλεσμα που δείχνει φυσικό και καθόλου βαρύ.
Πριν ξεκινήσει το μακιγιάζ, προετοιμάζει σωστά την επιδερμίδα της με τα αγαπημένα της προϊόντα περιποίησης. Έτσι, η βάση γίνεται πιο ενυδατωμένη και το concealer απλώνεται πιο εύκολα χωρίς να δείχνει ξηρό ή να συσσωρεύεται στις λεπτές γραμμές.
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