H Ντακότα Τζόνσον φόρεσε τη μεγαλύτερη τάση στα ballet flats

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ο λευκό tank top αποτελεί το θεμέλιο κάθε καλοκαιρινής εμφάνισης. Είναι απλό, δροσερό και φοριέται πανεύκολα, αποπνέοντας εκείνη τη μινιμαλιστική αισθητική των ’90s που παραμένει διαχρονικά επίκαιρη. Πρόσφατα η