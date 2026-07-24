H Ντακότα Τζόνσον φόρεσε τη μεγαλύτερη τάση στα ballet flats
H Ντακότα Τζόνσον φόρεσε τη μεγαλύτερη τάση στα ballet flats
Τα συνδύασε με τζιν και λευκό φανελάκι.
Το λευκό tank top αποτελεί το θεμέλιο κάθε καλοκαιρινής εμφάνισης. Είναι απλό, δροσερό και φοριέται πανεύκολα, αποπνέοντας εκείνη τη μινιμαλιστική αισθητική των ’90s που παραμένει διαχρονικά επίκαιρη. Πρόσφατα η Dakota Johnson το επιβεβαίωσε, επιλέγοντας ένα βαμβακερό φανελάκι, το οποίο συνδύασε με τις αγαπημένες της μπαλαρίνες της σεζόν.
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