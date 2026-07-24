Μίνι φορέματα: τα πέντε στυλ που μπορείτε να δοκιμάσετε αυτή τη σεζόν
MARIE CLAIRE

Μίνι φορέματα: τα πέντε στυλ που μπορείτε να δοκιμάσετε αυτή τη σεζόν

Οι σιλουέτες που αξίζει φέτος να ανακαλύψετε.

Μίνι φορέματα: τα πέντε στυλ που μπορείτε να δοκιμάσετε αυτή τη σεζόν
Τα μίντι φορέματα κυριάρχησαν στις καλοκαιρινές μας εμφανίσεις τα τελευταία χρόνια. Slip, wrap ή με κουμπιά στο μπροστινό μέρος, μπορεί να διέφεραν σε ύφος, είχαν όμως ένα κοινό χαρακτηριστικό: το στρίφωμά τους έφτανε έως τη μέση της γάμπας. Για αρκετές σεζόν, τα πόδια μας έμεναν διακριτικά στο παρασκήνιο. Φέτος, όμως, η διάθεση αλλάζει. Παρότι τα μίντι παραμένουν αναπόσπαστο κομμάτι μιας καλοφτιαγμένης γκαρνταρόμπας, τα μήκη κονταίνουν, τα μίνι φορέματα επιστρέφουν δυναμικά στο προσκήνιο και δεν προορίζονται πλέον αποκλειστικά για τις βραδινές εξόδους.

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