Μίνι φορέματα: τα πέντε στυλ που μπορείτε να δοκιμάσετε αυτή τη σεζόν
Μίνι φορέματα: τα πέντε στυλ που μπορείτε να δοκιμάσετε αυτή τη σεζόν
Οι σιλουέτες που αξίζει φέτος να ανακαλύψετε.
Οι σιλουέτες που αξίζει φέτος να ανακαλύψετε.
Τα μίντι φορέματα κυριάρχησαν στις καλοκαιρινές μας εμφανίσεις τα τελευταία χρόνια. Slip, wrap ή με κουμπιά στο μπροστινό μέρος, μπορεί να διέφεραν σε ύφος, είχαν όμως ένα κοινό χαρακτηριστικό: το στρίφωμά τους έφτανε έως τη μέση της γάμπας. Για αρκετές σεζόν, τα πόδια μας έμεναν διακριτικά στο παρασκήνιο. Φέτος, όμως, η διάθεση αλλάζει. Παρότι τα μίντι παραμένουν αναπόσπαστο κομμάτι μιας καλοφτιαγμένης γκαρνταρόμπας, τα μήκη κονταίνουν, τα μίνι φορέματα επιστρέφουν δυναμικά στο προσκήνιο και δεν προορίζονται πλέον αποκλειστικά για τις βραδινές εξόδους.
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