Η βασίλισσα Λετίσια συνδύασε ένα φλοράλ φόρεμα με τα αγαπημένα της καλοκαιρινά παπούτσια
Η βασίλισσα Λετίσια συνδύασε ένα φλοράλ φόρεμα με τα αγαπημένα της καλοκαιρινά παπούτσια
Παραμένουν μια από τις πιο διαχρονικές και κομψές επιλογές.
Παραμένουν μια από τις πιο διαχρονικές και κομψές επιλογές.
Ποια είναι τα ιδανικά παπούτσια για το καλοκαίρι του 2026; Αν και οι τάσεις της σεζόν κινούνται από τα thong σανδάλια μέχρι τις πολύχρωμες μπαλαρίνες, οι εσπαντρίγιες με πλατφόρμα παραμένουν μια από τις πιο διαχρονικές και κομψές επιλογές. Και η βασίλισσα Λετίσια το επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά.
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