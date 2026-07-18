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Η βασίλισσα Λετίσια συνδύασε ένα φλοράλ φόρεμα με τα αγαπημένα της καλοκαιρινά παπούτσια
MARIE CLAIRE

Η βασίλισσα Λετίσια συνδύασε ένα φλοράλ φόρεμα με τα αγαπημένα της καλοκαιρινά παπούτσια

Παραμένουν μια από τις πιο διαχρονικές και κομψές επιλογές.

Η βασίλισσα Λετίσια συνδύασε ένα φλοράλ φόρεμα με τα αγαπημένα της καλοκαιρινά παπούτσια
Ποια είναι τα ιδανικά παπούτσια για το καλοκαίρι του 2026; Αν και οι τάσεις της σεζόν κινούνται από τα thong σανδάλια μέχρι τις πολύχρωμες μπαλαρίνες, οι εσπαντρίγιες με πλατφόρμα παραμένουν μια από τις πιο διαχρονικές και κομψές επιλογές. Και η βασίλισσα Λετίσια το επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά.

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