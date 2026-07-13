Η τέχνη της ελληνικής φιλοξενίας στη μεσσηνιακή γη
MARIE CLAIRE

Η τέχνη της ελληνικής φιλοξενίας στη μεσσηνιακή γη

Στο Grecotel Filoxenia Kalamata συναντιούνται η διαχρονικότητα με την ηρεμία, και η αυθεντικότητα με τις νέες εμπειρίες διακοπών.

Η τέχνη της ελληνικής φιλοξενίας στη μεσσηνιακή γη
Λίγες μόλις ώρες οδήγησης από την Αθήνα, βρίσκεται η μεσσηνιακή γη, ένας προορισμός που ξεχωρίζει για την ομορφιά των τοπίων του, τον πλούτο της γης του, τις γεύσεις του και, φυσικά, την ιστορία του. Ένα ταξίδι σε κάποια γωνιά της είναι μιας πρώτης τάξης αφορμή για μια απόδραση από την καθημερινότητα και την αναζήτηση νέων εμπειριών φιλοξενίας.
Πλέον, με το Filoxenia Kalamata να ανοίγει ξανά τις πόρτες του στο κοινό, πλήρως ανακαινισμένο και με χαρακτήρα που ξεχωρίζει με την πρώτη ματιά, ο ταξιδιώτης που επιζητά τη χαλάρωση, την κομψότητα, αλλά και τη μοναδική σύνδεσή τους με την ιστορία και τη λαογραφία, ξέρει αυτομάτως ποιον προορισμό και ποιο ξενοδοχείο να επιλέξει για τις φετινές καλοκαιρινές διακοπές του.
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