Μιχαήλ Ταμπακάκης: «Η λύση είναι ο διάλογος και η αποδοχή»

Δέκα χρόνια πριν αποφοίτησε από τη δραματική σχολή του Εθνικού θεάτρου και έπαιξε για πρώτη φορά στην Επίδαυρο. Σήμερα, επιστρέφει εκεί πρωταγωνιστής με τις Βάκχες. Ο Μιχαήλ Ταμπακάκης, που ξεχώρισε από την πρώτη στιγμή στην τηλεοπτική αρένα, ενώ έδωσε θαυμάσια δείγματα δουλειάς στο θέατρο, ανάμεσά τους το Brokerback Mountain για το οποίο και βραβεύτηκε, μας μιλάει για το ρόλο του στην τραγωδία του Ευριπίδη. «Αυτό που με νοιάζει πάνω απ’ όλα είναι να ακουστεί πολύ καθαρά η ιστορία». Είναι Σαββατόβραδο, λίγο μετά το τέλος των προβών στη Σόφια όπου βρίσκεται για να προετοιμαστεί για τις «Βάκχες», τη συμπαραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας «Ιβάν Βάζοφ» και το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο Μιχαήλ Ταμπακάκης ακούγεται λίγο κουρασμένος, αλλά πολύ χαρούμενος. «Νομίζω ότι η παράσταση θα έχει πολύ ενδιαφέρον – και εικαστικά και δραματουργικά», λέει για τη συνεργασία του με τον Γιάβορ Γκάρντεφ. Η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας ήταν προαπαιτούμενο, αφού η παράσταση φέρνει μαζί Έλληνες και Βούλγαρους ηθοποιούς. Μετά από αρκετά Zoom call με τον σκηνοθέτη, o Γκάρντεφ ήρθε στην Αθήνα και είδε τον Μιχαήλ στην παράσταση «Άγριοι». «Πέρασα μια περίοδο αρκετά εφιαλτική, γιατί δεν ήξερα τι ακριβώς θα κάνω. Η πρώτη σκέψη ήταν να παίξω τον Αγγελιοφόρο. Πέρασα από πολλά στάδια μέχρι να καταλήξουμε στον Πενθέα… Είναι η πρώτη φορά που κρατάω έναν μεγάλο ρόλο σε αρχαία τραγωδία, η πρώτη φορά που παίζω στα αγγλικά, η πρώτη φορά που συνεργάζομαι με ξένο σκηνοθέτη. Είναι πολλές “πρώτες φορές” μαζεμένες. Είχα βρεθεί ξανά στην Επίδαυρο, αλλά σε εντελώς διαφορετικές συνθήκες (σ.σ. Δέκα χρόνια πριν, στην Άλκηστη της Κατερίνας Ευαγγελάτου). Είναι μια διαδικασία που απαιτεί τεράστια προσήλωση και εμμονή στη λεπτομέρεια».