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Σία Κοσιώνη: Με ασπρόμαυρο σύνολο στο κέντρο της Αθήνας
MARIE CLAIRE

Σία Κοσιώνη: Με ασπρόμαυρο σύνολο στο κέντρο της Αθήνας

Η κομψή εμφάνιση.

Σία Κοσιώνη: Με ασπρόμαυρο σύνολο στο κέντρο της Αθήνας
Στο κέντρο της Αθήνας εντόπισε ο φωτογραφικός φακός τη Σία Κοσιώνη. Φορώντας ένα υφασμάτινο παντελόνι σε λευκή απόχρωση, το οποίο συνδύασε με ένα άνετο, μαύρο πουκάμισο και μαύρα πέδιλα έκανε τη βόλτα της στην πόλη μιλώντας στο κινητό της τηλέφωνο.

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