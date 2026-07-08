Η Σαρλότ Κασιράγκι με χαμηλόμεσο τζιν, πουκάμισο και γόβες στο Παρίσι

Η Charlotte Casiraghi εντυπωσίασε στην Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής με ένα λιτό, office-inspired look που επέλεξε για να παρακολουθήσει την επίδειξη του οίκου Chanel στο Παρίσι. Αντί για φόρεμα ή ταγέρ, φόρεσε ένα φαρδύ, χαμηλοκάβαλο τζιν σε σκούρα απόχρωση από τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 του οίκου, το οποίο συνδύασε με ένα γαλάζιο πουκάμισο με λεπτές λευκές ρίγες από τη συλλογή Métiers d’Art 2026.



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