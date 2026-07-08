Πακιστάν: Καταργεί τον «φόρο περιόδου» στα προϊόντα γυναικείας υγιεινής

Το Πακιστάν σχεδιάζει να καταργήσει τον «φόρο επί των προϊόντων περιόδου», σε μια νίκη για τις νεαρές ακτιβίστριες που είχαν προσφύγει στα δικαστήρια κατά της κυβέρνησης λόγω των εν λόγω τελών.Ο υπουργός Οικονομικών Μουχάμαντ Αουρανγκζέμπ ανακοίνωσε ότι οι σερβιέτες και τα συναφή είδη αποτελούν «καθημερινά είδη πρώτης ανάγκης που είναι απαραίτητα για την υγεία, την αξιοπρέπεια και την πλήρη συμμετοχή των γυναικών στις κοινωνικές δραστηριότητες» και δήλωσε ότι προτίθεται να καταργήσει τον φόρο επί των πωλήσεων.Σύμφωνα με έρευνα της UNICEF, τα εμπορικά προϊόντα εμμηνόρροιας χρησιμοποιούνται μόνο από μια μειοψηφία γυναικών στο Πακιστάν λόγω του κόστους τους. Οι περισσότερες χρησιμοποιούν υφάσματα ή σπιτικές εναλλακτικές λύσεις που μπορεί να μην είναι ασφαλείς και να αυξάνουν τον κίνδυνο μόλυνσης.