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Η ιστορία της Σεσίλ, με μεταστατικό καρκίνο του μαστού, που ενέπνευσε ένα διαφορετικό άγαλμα στο Όσλο
MARIE CLAIRE

Η ιστορία της Σεσίλ, με μεταστατικό καρκίνο του μαστού, που ενέπνευσε ένα διαφορετικό άγαλμα στο Όσλο

Διαγνώστηκε σε ηλικία 42 ετών, αλλά πρόλαβε να το δει να ολοκληρώνεται

Η ιστορία της Σεσίλ, με μεταστατικό καρκίνο του μαστού, που ενέπνευσε ένα διαφορετικό άγαλμα στο Όσλο
Πάνω από 2,3 εκατομμύρια γυναίκες διαγιγνώσκονται κάθε χρόνο με καρκίνο του μαστού σε όλο τον κόσμο και, ενώ πολλές γιορτάζουν την επιβίωσή τους, κάποιες, με μεταστατικές μορφές καρκίνου, χάνουν τη μάχη. Στις τελευταίες είναι αφιερωμένο ένα άγαλμα στο Όσλο, εμπνευσμένο μάλιστα από μια αληθινή γυναίκα, τη Cecilie Flatval, σύζυγο, μητέρα τριών παιδιών και ακτιβίστρια, που διαγνώστηκε μόλις σε ηλικία 42 ετών.

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