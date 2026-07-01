Tα χρωματιστά καλσόν πρωταγωνιστούν στη συλλογή Marc Jacobs Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027
Tα χρωματιστά καλσόν πρωταγωνιστούν στη συλλογή Marc Jacobs Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027
«Η δημιουργία ως πράξη ευγνωμοσύνης είναι η πιο αυθεντική μορφή έκφρασής μου», έγραψε ο σχεδιαστής στις σημειώσεις της επίδειξης.
«Η δημιουργία ως πράξη ευγνωμοσύνης είναι η πιο αυθεντική μορφή έκφρασής μου», έγραψε ο σχεδιαστής στις σημειώσεις της επίδειξης.
ΟMarc Jacobs παρουσίασε τη συλλογή του για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά ότι η δύναμή του δεν βρίσκεται στην ικανότητά του να ανανεώνει διαχρονικούς κώδικες της αμερικανικής μόδας. Με έντονα color blocks, εφαρμοστές γραμμές και διάφανα, τεχνικά υφάσματα, η συλλογή έμοιαζε με μια επιστροφή στις ρίζες του δημιουργού και στο sportswear που επαναπροσδιορίζει εδώ και τέσσερις δεκαετίες.
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