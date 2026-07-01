Φαίδρα Νταϊόγλου – Υρώ Μανέ: Η κοινή εμφάνιση μητέρας και κόρης στο θέατρο

Την παράσταση στην οποία πρωταγωνιστεί η Υρώ Μανέ, παρακολούθησε η κόρη της, Φαίδρα Νταΐόγλου. Το θεατρικό έργο Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μποστ! σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη, περιοδεύει σε όλη την Ελλάδα και δεν είναι απλώς μια κωμωδία· είναι ένα γλωσσικό και κοινωνικό φαινόμενο. Με τον χαρακτηριστικό δεκαπεντασύλλαβο και την σκοπίμως ανατρεπτική γλώσσα του, το έργο σατιρίζει τον μικροαστικό καθωσπρεπισμό, τις διαχρονικές ελληνικές παθογένειες και τις αντιφάσεις της σύγχρονης κοινωνίας, προκαλώντας ουσιαστικά ερωτήματα αβίαστο γέλιο.Την Τρίτη, 30 Ιουνίου το έργο ανέβηκε στο θέατρο Βράχων στον Βύρωνα. Εκεί ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε την Υρώ Μανέ με την κόρη της, αγκαλιασμένες.