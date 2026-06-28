Σκύλος διασώθηκε ζωντανός από ερείπια μετά τους σεισμούς στη Βενεζουέλα – Βίντεο

Ένα συγκινητικό περιστατικό από τη Βενεζουέλα έχει τραβήξει την προσοχή διεθνώς, μετά τη διάσωση ενός σκύλου από τα συντρίμμια κτιρίου που κατέρρευσε έπειτα από δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις.Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Καράκας ανέφερε ότι ένα από τα συνεργεία της είχε ολοκληρώσει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης σε ένα σπίτι όταν άκουσαν γάβγισμα μέσα από τα ερείπια. Αντί να αποχωρήσουν, έμειναν στο σημείο και ξεκίνησαν να εντοπίζουν από πού ερχόταν ο ήχος.Στο βίντεο βλέπουμε τους πυροσβέστες να προσπαθούν να προσεγγίσουν το εγκλωβισμένο ζώο και να του δίνουν νερό για να το κρατήσουν ήρεμο. Ο σκύλος είχε παγιδευτεί κάτω από μια μεταλλική δοκό και έδειχνε να δυσκολεύεται, ενώ οι διασώστες του μιλούσαν συνεχώς για να τον καθησυχάσουν.