Η πιο επικίνδυνη περιοχή στον κόσμο για να κάνεις παιδιά σήμερα
Η πιο επικίνδυνη περιοχή στον κόσμο για να κάνεις παιδιά σήμερα
Μαστίζεται από τις πολεμικές συγκρούσεις, τη φτώχεια και την πείνα
Μπορεί παγκοσμίως η βρεφική και μητρική θνησιμότητα να έχει περιοριστεί σημαντικά, χάρη στις εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών στην ιατρική και την τεχνολογία, ωστόσο στην Υποσαχάρια Αφρική βρίσκονται σε έναν άλλο αιώνα, όταν ο τοκετός ήταν μια ιδιαίτερα επικίνδυνη εμπειρία για μαμά και μωρό. Συγκεκριμένα, το 70% των παγκόσμιων μητρικών θανάτων συμβαίνουν εκεί. Κάθε χρόνο στην ήπειρο καταγράφονται περίπου 180.000 θάνατοι στην εγκυμοσύνη και 1 εκατομμύριο θάνατοι νεογέννητων.
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