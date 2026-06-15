Τάιρα Μπάνκς: Μηνύει γνωστή πλατφόρμα για δυσφήμιση

ΗTyra Banks αντεπιτίθεται στο Netflix μετά την εμφάνισή της στο show «Reality Check: Inside America’s Next Top Model».Σε αγωγή που κατατέθηκε το Σάββατο 13 Ιουνίου ισχυρίζεται ότι η απεικόνισή της στο ντοκιμαντέρ για το ριάλιτι σόου, «America’s Next Top Model», είναι δυσφημιστική και ότι το υλικό έχει υποστεί μοντάζ με σκοπό να υποστηρίξει μια ψευδή αφήγηση. Ζητά να γίνει δίκη με ενόρκους για να καθοριστεί το «κατάλληλο» ποσό που θα πρέπει να λάβει ως αποζημίωση, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που κατέχει το PEOPLE.«Η Tyra Banks συμμετείχε στη σειρά-ντοκιμαντέρ του Netflix America’s Next Top Model (ANTM) επειδή πίστευε ότι οι θεατές άξιζαν μια ειλικρινή συζήτηση σχετικά με την κληρονομιά του σόου — τις επιτυχίες και τις αδυναμίες του», ξεκινά η αγωγή. «Υπάρχουν πτυχές της εκπομπής για τις οποίες η κα Banks αναλαμβάνει την ευθύνη και ήθελε οι θεατές του ANTM να το ακούσουν απευθείας από αυτήν. Πριν από τη συνέντευξή της, η κα Banks δεν έθεσε περιορισμούς στα θέματα του ANTM που θα μπορούσε να ρωτήσει ο άνθρωπος που έκανε τη συνέντευξη», συνεχίζει. Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης διάρκειας τρεισήμισι ωρών, η Tyra Banks απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με την πρωτοποριακή ιστορία της εκπομπής, συμπεριλαμβανομένης της κριτικής για αποφάσεις που σήμερα θα χειριζόταν διαφορετικά.«Η σειρά του Netflix Reality Check: Inside America’s Next Top Model παρουσιάστηκε στους θεατές ως σειρά ντοκιμαντέρ», αναφέρει η αγωγή. «Το Netflix τη χαρακτήρισε ως “την απόλυτη, αδιαμφισβήτητη χρονική καταγραφή του America’s Next Top Model”. Το είδος έχει σημασία. Οι θεατές ενός ντοκιμαντέρ δεν περιμένουν σκηνοθετημένο δράμα ή κατασκευασμένες αφηγήσεις. Περιμένουν γεγονότα. Επειδή τους υποσχέθηκαν ένα ντοκιμαντέρ, έτσι ακριβώς αλληλεπίδρασαν οι θεατές με τη σειρά της Netflix».