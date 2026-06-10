Πούλησε σε «συγγενή» την 5χρονη κόρη του για να καλύψει τα έξοδα της επέμβασής της: «Θα την παντρέψει με τον γιο του»
Πούλησε σε «συγγενή» την 5χρονη κόρη του για να καλύψει τα έξοδα της επέμβασής της: «Θα την παντρέψει με τον γιο του»
Πόσο «πωλείται» ένα κορίτσι στο Αφγανιστάν;
Η πολεμική ανταποκρίτρια Hollie McKay Rosa έκανε μια νέα ανάρτηση στο Instagram για ένα τραγικό φαινόμενο στο Αφγανιστάν: την πώληση ανηλίκων κοριτσιών ως νύφες.
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