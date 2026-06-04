Επιστρέφουν τα «Πουλιά» του Χίτσκοκ ως μίνι τηλεοπτική σειρά, με πρωταγωνίστρια πολυβραβευμένη σταρ
Επιστρέφουν τα «Πουλιά» του Χίτσκοκ ως μίνι τηλεοπτική σειρά, με πρωταγωνίστρια πολυβραβευμένη σταρ
Εξήντα τρία χρόνια μετά την πρεμιέρα τους στη μεγάλη οθόνη
Εξήντα τρία χρόνια μετά την πρεμιέρα τους, επιστρέφουν τα «Πουλιά» του Χίτσκοκ, μια από τις πλέον εμβληματικές ταινίες του, αυτή τη φορά σε μορφή μίνι τηλεοπτικής σειράς. Πρωταγωνίστρια, η βραβευμένη με Emmy Sarah Snook, που γνωρίσαμε μέσα από το «Succession» και το «All Her Fault». Το σενάριο γράφει o Tom Spezialy («The Leftovers», «Watchmen»).
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