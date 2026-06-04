Έρευνα αποκαλύπτει τις χορευτικές κινήσεις των ανδρών που θεωρούν πιο ελκυστικές οι γυναίκες

Μπορεί ο χορός να αποτελεί εδώ και αιώνες έναν τρόπο έκφρασης και φλερτ, όμως μια επιστημονική μελέτη επιχείρησε να εντοπίσει ποια ακριβώς χαρακτηριστικά κάνουν έναν άνδρα που χορεύει πιο ελκυστικό στα μάτια των γυναικών.Ερευνητές του Northumbria University στη Βρετανία κατέγραψαν τις κινήσεις 19 ανδρών ηλικίας 18 έως 35 ετών, οι οποίοι χόρεψαν υπό τους ήχους ηλεκτρονικής μουσικής. Κανένας από τους συμμετέχοντες δεν ήταν επαγγελματίας χορευτής.Για τις ανάγκες της έρευνας, οι άνδρες φορούσαν 38 ειδικούς αισθητήρες στο σώμα τους, οι οποίοι κατέγραφαν κάθε κίνηση σε τρεις διαστάσεις. Στη συνέχεια, οι κινήσεις αυτές μεταφέρθηκαν σε ουδέτερα ψηφιακά ανθρωποειδή, χωρίς χαρακτηριστικά προσώπου ή στοιχεία εμφάνισης, ώστε οι αξιολογήσεις να βασιστούν αποκλειστικά στον τρόπο που κινούνταν.Στην επόμενη φάση της μελέτης, 35 ετεροφυλόφιλες γυναίκες παρακολούθησαν σύντομα βίντεο διάρκειας 15 δευτερολέπτων και βαθμολόγησαν κάθε χορευτή σε κλίμακα από το 1 έως το 7.