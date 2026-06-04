Τα Lip Contour Stick αποτελούν την πιο σύγχρονη εκδοχή του κλασικού lip liner
MARIE CLAIRE

Τα Lip Contour Stick αποτελούν την πιο σύγχρονη εκδοχή του κλασικού lip liner

Τα δοκίμασα και αυτά είναι τα αγαπημένα μου.

Τα Lip Contour Stick αποτελούν την πιο σύγχρονη εκδοχή του κλασικού lip liner
Αν υπάρχει ένα beauty trend που έχει καταφέρει να κυριαρχήσει τους τελευταίους μήνες, αυτό είναι τα πολυσυζητημένα blurred lips, τα οποία επιτυγχάνονται συνήθως με την εφαρμογή ενός νέου προϊόντος, του lip contour stick. Πρόκειται για ένα υβρίδιο ανάμεσα σε lip liner και κραγιόν, σχεδιασμένο να χαρίζει φυσικό περίγραμμα, διακριτικό όγκο και αυτά τα «ζουμερά» blurred lips αποτέλεσμα που βλέπουμε συνεχώς στα social media.

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