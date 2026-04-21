Body Care: Όλα όσα χρειαζόμαστε για λεία και ενυδατωμένη επιδερμίδα στο σώμα

Ενώ προσπαθούμε να τελειώσουμε με το body shaming, μπορούμε να απολαμβάνουμε χωρίς ενοχές τη φροντίδα της επιδερμίδας του σώματος με ευχάριστες συνθέσεις για ενυδάτωση, λείανση και απαλότητα.



«Καλά, πώς έχεις αδυνατίσει έτσι; Μήπως το έχεις παρακάνει; Μήπως να φας λίγο;». Αυτό ήταν το σχόλιο που πυροδότησε μια συζήτηση στην παρέα μου πρόσφατα, καθώς αυτός που δέχτηκε το σχόλιο μας εξηγούσε πόσο άβολες είναι αυτές οι «καλοπροαίρετες» κουβεντούλες.





Σε έναν ιδανικό κόσμο θα έπρεπε να απαγορεύεται να σχολιάζουμε το σώμα ή τα κιλά κάποιου, εκτός αν πρόκειται για κάποιον πολύ, και όταν λέω πολύ, εννοώ πάρα πολύ δικό μας άνθρωπο. Ακόμα κι αν πρόκειται για το αδυνάτισμα και όχι για οποιαδήποτε παραπάνω κιλά. Και εδώ τελειώνει η κουβέντα. Δεν μας αφορά, δεν βοηθάμε κανέναν και απλά είναι κάτι που πρέπει να σταματήσει.

21.04.2026, 13:00