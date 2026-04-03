Βρέθηκε ζωντανή γυναίκα που είχε χαθεί το 1994, σε ηλικία 13 ετών

Μια γυναίκα που αγνοούταν εδώ και 32 χρόνια, από το 1994 ή από τότε που ήταν 13 ετών, η Christina Marie Plante, βρέθηκε ζωντανή, όπως ανακοίνωσαν οι αστυνομικές αρχές στην Αριζόνα, ΗΠΑ. Το κορίτσι χαθεί από μια μικρή ορεινή κοινότητα κοντά στο Φοίνιξ, κινητοποιώντας μια μεγάλη έρευνα στην οποία εκτός από τις αστυνομικές αρχές είχαν συμμετάσχει και εθελοντές.