Το Netflix ετοιμάζει νέα σειρά για την ταραχώδη σχέση της Φρίντα Κάλο και του Ντιέγκο Ριβέρα

Το Netflix ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας νέας σειράς αφιερωμένης στη ζωή της Frida Kahlo, με επικεφαλής σεναριογράφο τη Maria Renée Prudencio, η οποία έχει εργαστεί σε μεγάλες παραγωγές της πλατφόρμας. Το έργο θα πραγματεύεται την εξέλιξη της σχέσης της με τον ζωγράφο Diego Rivera.Την παραγωγή υπογράφει η Mónica Lozano, ενώ το πρότζεκτ βασίζεται στο μυθιστόρημα της Claire Berest Rien n’est noir. H σειρά θα εστιάζει στη ζωή, τη σχέση και την καλλιτεχνική διαδρομή των δύο δημιουργών, επιχειρώντας να φωτίσει πώς οι πολιτικές και κοινωνικές αναταράξεις της εποχής επηρέασαν τόσο το έργο τους όσο και τον δεσμό τους.Η Carolina Leconte, content VP του Netflix στο Μεξικό, εκεί που θα προβληθεί αρχικά η σειρά, δήλωσε στο Variety: «Η φιλοδοξία αυτού του έργου είναι πρωτοφανής. Θέλουμε να δείξουμε μια αληθινή Frida – μια Frida που φαίνεται να βγαίνει από την οθόνη και να σε παίρνει από το χέρι, ώστε να ζήσεις την ιστορία της μαζί της, σε μια από τις πιο σημαντικές εποχές αυτής της χώρας: ένα Μεξικό που η Frida και ο Diego έβαλαν στον παγκόσμιο χάρτη».