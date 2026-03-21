Ο Robert Pattinson αποκάλυψε την ξεκαρδιστική αντίδραση της κόρης του στο Dune: Part Three

Το σχόλιό της για την εμφάνισή του έγινε viral.



Ο Robert Pattinson μπορεί να μεταμορφώνεται πλήρως για έναν ρόλο, αλλά στο σπίτι υπάρχει κάποια που δεν ξεγελιέται με τίποτα. Και αυτή δεν είναι άλλη από τη 2χρονη κόρη του.





Σε πρόσφατη εμφάνισή του στην εκπομπή Jimmy Kimmel Live!, ο ηθοποιός μοιράστηκε μια από τις πιο αστείες στιγμές της καθημερινότητάς του ως μπαμπάς. Όπως αποκάλυψε, η μικρή του αναγνώρισε αμέσως τον ίδιο μέσα από το trailer της ταινίας Dune: Part Three, παρόλο που η εμφάνισή του ως ο κακός Scytale είναι σχεδόν αγνώριστη.

21.03.2026, 11:10