Sarah Pidgeon: Η μεταμόρφωση των μαλλιών της για τη σειρά «Love Story» διήρκεσε σχεδόν είκοσι ώρες

Όταν μια ηθοποιός καλείται να υποδυθεί μια από τις πιο εμβληματικές φιγούρες της δεκαετίας του ’90, η προετοιμασία δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στην υποκριτική. Στην περίπτωση της Sarah Pidgeon, που πρωταγωνιστεί στη σειρά «Love Story» ως Carolyn Bessette-Kennedy, η μεταμόρφωση ξεκίνησε – και σε μεγάλο βαθμό ολοκληρώθηκε- από τα μαλλιά της.