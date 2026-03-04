Κριστίνα Άπλγκεϊτ: Όταν άφησε στα κρύα του λουτρού τον Μπραντ Πιτ

Η Christina Applegate, η σταρ του «Παντρεμένοι με παιδιά», στο αυτοβιογραφικό βιβλίο της «You With the Sad Eyes» μοιράστηκε ένα περιστατικό από το μακρινό 1989 και τα Μουσικά Βραβεία του MTV (MTV Video Music Awards), όπου ουσιαστικά είχε αφήσει στα κρύα του λουτρού τον Brad Pitt.