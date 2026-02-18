Το νέο αγαπημένο μας άρωμα κλείνει στο μπουκάλι του την αύρα του Παρισιού

Το νέο Orphéon Eau de Toilette της Diptyque αποτυπώνει τη ζεστή και χαλαρή ατμόσφαιρα λίγο πριν το βράδυ στο ομώνυμο θρυλικό μπαρ στη γειτονιά του Saint-Germain.



Ένα άρωμα που μπορεί να μας μεταφέρει οσφρητικά σε ένα τζαζ μπαρ στη λεωφόρο Saint-Germain του Παρισιού όπου συναντιόντουσαν διανοούμενοι και μποέμ άνθρωποι της δεκαετίας του ’60, είναι βέβαιο ότι θα αποκτήσει φανατικούς θαυμαστές. Eτσι ακριβώς συνέβη το 2021 με το Orphéon Eau de Parfum της Diptyque από τον Olivier Pescheux. Η ιστορία του εμβληματικού αρώματος συνεχίζεται φέτος με τη νέα, Eau de Toilette εκδοχή του.





Καθώς ανοίγει το Orphéon Eau de Toilette, νότες εσπεριδοειδών ξεχύνονται ορμητικά, με το πράσινο μανταρίνι και το ιαπωνικό yuzu να πυροδοτούν μια έκρηξη ζωντάνιας. Στην επόμενη ανάσα, μια αναπάντεχη ευωδιά μπαχαρικών – άρκευθος, ροζ πιπέρι και τζίντζερ κάνουν αισθητό τον χαρακτήρα τους πριν δώσουν τη θέση τους σε μια ντελικάτη, floral καρδιά από τριαντάφυλλο και μανόλια. Και κάτω από όλα αυτά, οι ξυλώδεις νότες κέδρου και musk στρογγυλεύουν κομψά την αρμονία.

