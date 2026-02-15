ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Έκτακτο δελτίο καιρού: Νέα επιδείνωση από αύριο Τρίτη με καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και χαλαζοπτώσεις

Μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Αθηνών και στην άνοδο του Κηφισού - Κλειστή από Ασπρόπυργο μέχρι Φυλή προς Αεροδρόμιο η Αττική Οδός

Η Ανθή Φακιδάρη σαλπάρει με στυλ στο νέο Μarie Claire Mαρτίου
Η νέα Nautical συλλογή Louis Vuitton ισορροπεί με μαεστρία ανάμεσα στην άνετη κομψότητα και το ταξιδιωτικό πνεύμα του οίκου.

Σχεδιασμένη για γυναίκες που λατρεύουν να ταξιδεύουν, η capsule συλλογή Nautical του οίκου Louis Vuitton, φέρνει on board όλο τον δυναμισμό και τη φινέτσα μιας ευέλικτης γκαρνταρόμπας, καλύπτοντας κάθε στιγμή από τις χαλαρές ώρες στο κατάστρωμα μέχρι ένα κομψά σχεδιασμένο δείπνο. Η νέα αυτή capsule συλλογή ενσαρκώνει το διαχρονικό πνεύμα τoυ θαλασσινού ταξιδιού, δίνοντας τον τόνο για τις ηλιόλουστες ημέρες που έρχονται. Στο Marie Claire Mαρτίου, η Ανθή Φακιδάρη ποζάρει φορώντας τα διαχρονικά σύνολα, ενσαρκώνοντας τη σύγχρονη ταξιδιώτισσα που αναζητά το αυθεντικό στυλ.

