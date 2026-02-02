Margot Robbie: Στην πρεμιέρα του «Wuthering Heights» με μανικιούρ από διαμάντια και ρουμπίνια άνω του ενός καρατιού
Margot Robbie: Στην πρεμιέρα του «Wuthering Heights» με μανικιούρ από διαμάντια και ρουμπίνια άνω του ενός καρατιού
Το πιο πολυτελές beauty statement της βραδιάς.
H εμφάνιση που πραγματοποίησε η Margot Robbie στην πρεμιέρα της νέας ταινίας της με τον Jacob Elordi, «Ανεμοδαρμένα Ύψη», στις 28 Ιανουαρίου στο Los Angeles, συζητήθηκε όσο καμία άλλη και όχι μόνο για έναν λόγο. Αρχικά, για το άκρως εντυπωσιακό φόρεμα που επέλεξε να φορέσει από τον οίκο Schiaparelli, με δαντελένιο μπούστο και μια ογκώδη φούστα σε ντεγκραντέ και μάυρες – κόκκινες αποχρώσεις, που έμοιαζε με πέταλα λουλουδιού.
