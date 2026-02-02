Η Σερ ανακοίνωσε λάθος όνομα νικητή στα Γκράμι και προκέλεσε το γέλιο όλων - Δείτε το βίντεο

Η εμφάνιση της Cher στη σκηνή των Grammys 2026 θα μπορούσε να χαρακτηριστεί τουλάχιστον επεισοδιακή. Η θρυλική σταρ της μουσικής, τιμήθηκε με το βραβείο Lifetime Achievement Award από τη Recording Academy στην 68η τελετή απονομής των Grammy Awards, στο Crypto.com Arena στο Los Angeles, ενώ βρέθηκε στη σκηνή και για να παρουσιάσει το βραβείο Record of the Year.Φανερά αγχωμένη διάβασε αρχικά το όνομα «Luther Vandross» — του αείμνηστου τραγουδιστή που ενέπνευσε το κομμάτι — πριν συνειδητοποιήσει το λάθος της και ανακοινώσει τους πραγματικούς νικητές, Kendrick Lamar και SZA, για το τραγούδι τους «Luther».«Και το Grammy πηγαίνει σε… Ω! Μου είχαν πει ότι θα το έβλεπα σε οθόνη», είπε η 79χρονη Cher. «Το Grammy πηγαίνει στον Luther Vandross. Ω, Kendrick, όχι — Kendrick Lamar!»Η στιγμή προκάλεσε γέλια στην αίθουσα, με την κάμερα να στρέφεται στον Kendrick στο κοινό, ο οποίος χαμογέλασε, αντιλαμβανόμενος ότι είχε μόλις κερδίσει. Καθώς ο Kendrick και η SZA ανέβαιναν στη σκηνή, η Cher φάνηκε να ψιθυρίζει «λυπάμαι πολύ», πριν αποχωρήσει.