Η νέα τάση στις συναντήσεις φίλων: Αντί να χορεύουμε και να φλερτάρουμε, τακτοποιούμε γραφειοκρατικές εκκρεμότητες

Αν δεν είμαστε control freaks, σίγουρα θα μας έχει τύχει κάποια στιγμή να αναβάλουμε μία γραφειοκρατική υποχρέωση (ή και περισσότερες), μέχρι να φτάσουμε στα όρια της προθεσμίας της και, ίσως, μπροστά στην απειλή ενός προστίμου. Γιατί, ας είμαστε ειλικρινείς, ποιος απολαμβάνει να πληρώνει λογαριασμούς ή να κλείνει ραντεβού για ιατρικά τσεκάπ ρουτίνας, όταν υπάρχουν τόσες άλλες, πολύ πιο συναρπαστικές εναλλακτικές επιλογές – όπως το να πιει ένα ποτήρι κρασί ακούγοντας μουσική ή να συναντήσει φίλους;