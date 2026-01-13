Η νέα τάση στις συναντήσεις φίλων: Αντί να χορεύουμε και να φλερτάρουμε, τακτοποιούμε γραφειοκρατικές εκκρεμότητες
MARIE CLAIRE

Η νέα τάση στις συναντήσεις φίλων: Αντί να χορεύουμε και να φλερτάρουμε, τακτοποιούμε γραφειοκρατικές εκκρεμότητες

Admin night: Ιδιοφυές ή ανησυχητικό;

Η νέα τάση στις συναντήσεις φίλων: Αντί να χορεύουμε και να φλερτάρουμε, τακτοποιούμε γραφειοκρατικές εκκρεμότητες
Αν δεν είμαστε control freaks, σίγουρα θα μας έχει τύχει κάποια στιγμή να αναβάλουμε μία γραφειοκρατική υποχρέωση (ή και περισσότερες), μέχρι να φτάσουμε στα όρια της προθεσμίας της και, ίσως, μπροστά στην απειλή ενός προστίμου. Γιατί, ας είμαστε ειλικρινείς, ποιος απολαμβάνει να πληρώνει λογαριασμούς ή να κλείνει ραντεβού για ιατρικά τσεκάπ ρουτίνας, όταν υπάρχουν τόσες άλλες, πολύ πιο συναρπαστικές εναλλακτικές επιλογές – όπως το να πιει ένα ποτήρι κρασί ακούγοντας μουσική ή να συναντήσει φίλους;

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης