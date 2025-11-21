Έλληνες και Ελληνίδες celebrities ανανεώνουν τη denim γκαρνταρόμπα τους με τη νέα συλλογή Karl Lagerfeld Jeans
Μια συλλογή που επαναπροσδιορίζει τα classics με σύγχρονη ματιά.

Η νέα Winter 2025 συλλογή της Karl Lagerfeld Jeans επανεξετάζει το κλασικό denim μέσα από μια πιο ώριμη, πιο σύγχρονη ματιά. Με σημείο εκκίνησης το quote «I am living my memoir, I don’t need to write it», η συλλογή λειτουργεί σαν μια πρόσκληση να χτίσουμε ξανά την καθημερινή μας γκαρνταρόμπα με καθαρά, αυθεντικά κομμάτια.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
