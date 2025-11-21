Κολίν Χούβερ: Πλέον σχεδόν ντρέπεται να λέει ότι έγραψε το «It ends with us»

Η Colleen Hoover, η συγγραφέας του «It ends with us», σε μια νέα συνέντευξή της αναγνώρισε ότι έκανε κάποια λάθη όταν συμφώνησε για την κινηματογραφική μεταφορά του στην ομώνυμη ταινία, που οδήγησε στη δικαστική διαμάχη μεταξύ του σκηνοθέτη και πρωταγωνιστή Justin Baldoni και της συμπρωταγωνίστριάς του, Blake Lively: ότι δεν είχε αρκετό έλεγχο για το αποτέλεσμα.